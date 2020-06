Wieningerin panimossa ymmärretään, millainen olut maistuu varsinkin kuuman sään aikaan.

Wieninger Höglwörther Sommerbier

90 pistettä

Kun parran kasvattaneet nuoret lippalakkipäiset oluenpanijat kertovat innoissaan löytäneensä käsityöharrastuksen oluen parista, Saksan Teisendorfissa Meiningerin panimossa samaa tajuttiin painottaa julkisesti, kun perhepanimon toiminnasta vastasi jo seitsemäs sukupolvi.

Pitkä harjoittelu maistuu panimon oluessa puhtautena, raaka-aineiden kunnioituksena ja makuprofiilin tasapainona. Tämä on rehellistä olutta, jotta maistuu myös vuosisatojen perinne ja virheistä oppiminen sekä jatkuva laadun arvostus. Koska kyseessä on kesäolut, maku on pakattu kevyeksi, mikä ei tarkoita, etteikö makua olisi riittämiin. Hiukan parfyyminen aromi vie ajatukset kukkivaan niittyyn. Maltillisen hiilihappoisessa maussa maltaan makeus yhdistyy maltilliseen, yrttimäiseen humalaan. Niin sanottu dokabiliteetti on huippuunsa viritetty.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 5,0 %.

Saatavuus: Alko (3,82 euroa).

Ruokasuositus: Hunajamarinoidut kanavartaat.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.