Viikon olut: Jos hinta ei ole este, niin tässä on nautinnollinen tupla-IPA

Clown Shoesin tupla-IPA kimaltelee lasissa meripihkaisena ja lähes kirkkaana.

Clown Shoes Galactica Double IPA

90 pistettä

Pienikuplainen, valkea vaahto suojaa olutta viimeiseen pisaraan asti. Tuoksu on mehevä. Galaxy-lajikkeella kuivahumaloitu olut on antelias männynneulamaisessa ja hedelmäisessä aromissaan. Mehukas maltaisuus tuo esille trooppisia hedelmiä, karamellia ja pippurisia mausteita, jotka korostuvat oluen lämmitessä lasissa. Rakenne on tiivis, öljymäinen.

Suomeen tuotuna 0,473 litran tölkille kertyy hintaa. Päiväys kannattaa tarkistaa ennen hankintaa, sillä tämä olut ei parane ajan kanssa.

Valmistumaa: Yhdysvallat.

Alkoholipitoisuus: 8 %.

Saatavuus on rajallinen: Olutarvintolat, Alko (7,99 euroa).

Ruokasuositus: Grillattu naudanrinta ja salsa.