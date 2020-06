Main ContentPlaceholder

Viikon oluessa maistuu Kölnin ikioma tyyli

Kölnin kaupungin nimikko-olut on ollut Suomessa harvinainen vieras. Jos kölsch on vielä tuntematon oluttyyli, niin Gaffelin oluesta on hyvä aloittaa tutustuminen.