Viikon olut: Terveisiä Englannin humalatarhoilta

Shepherd Neamen panimo sijaitsee Favershamissa, Kentin legendaarisella humalankasvatusalueella. Siksi onkin sopivaa, että humala on tässä oluessa läsnä etiketistä alkaen.

Shepherd Neame Master Brew

89 pistettä

Humalaa on kuitenkin lisätty tähän olueen tasapainon saavuttamisen vuoksi eikä kosiskelumielessä.

Lasissa pullon sisältö näyttää perintesieltä bitteriltä. Väri on kuparinen, rusehtavilla välähdyksillä varustettu. Vaahto on Etelä-Englannin bitterille ominaisen hento. Tuoksussa karamellimaltaan ja humala-aromien lisäksi on panimon useille tuotteille ominaista hiivaisuutta. Maussa maltaan ja mausteisten katkeroiden yhteispeli vie pitkälle. Maltaaseen niveltyy hedelmäisyyttä ja pähkinäisyyttä.

Vahvuuteensa nähden tukeva ja täyteläinen olut. Klassinen, vanhan koulukunnan bitter, jollaisesta loputtomalla kikkailullaan itsensä nurkkaan ahdistaneet uuden aallon panimot salaa haaveilevat.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 4,0 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, Alko (3,98 euroa).

Ruokasuositus: Fish'n'chips.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.