Viikon oluen juju on katajanmarjassa

Kaksi maailmaa kohtaa Suomessakin pitkään viihtyneen hollantilaisen oluenpanijan utuisen kellertävässä oluessa.

The Flying Dutchman Diamonds Are Forever Beer Is Whenever Belgium White

88 pistettä

Se näyttää witbieriltä eli Belgiassa synnytetyltä, vaalealta vehnäpohjaiselta oluelta, mutta tuoksusta ei pelkästään löydy mausteina käytettyjä korianteria ja appelsiininkuorta vaan myös katajanmarjaa, joka on tämän oluen todellinen juju.

Niin, se toinen maailma, se on amerikkalaisten humalalajikkeiden (cascade, centennial, citra ja simcoe) luoma india pale ale -tyyliin vievä katkeruus ja sitrusmaisuus. Tämä ei ollut rakkautta ensimaistolla, mutta hybridin palaset alkoivat niveltyä parin huikan jälkeen toisiinsa. Katajamaisuus ja sitrusmaisuus maistuvat yhdessä raikkaalta.

Valmistusmaa: Belgia.

Alkoholipitoisuus: 5,6 %.

Saatavuus: Alko (3,99 euroa).

Ruokasuositus: Marokkolaisittain maustetut kalapihvit.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.