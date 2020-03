Ei koskaan enempää kuin 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia! Big Dropin lupaus asiakkailleen kertoo paljon.

Big Drop Stout

88 pistettä

Tämä panimoyritys tuottaa vain alkoholittomia oluita, jollaiseksi 0,5-prosenttinenkin lasketaan. Panimon perustajat perustelevat liikeideaansa heidän elämäntilanteessa tapahtuneilla muutoksilla (isäksi tuleminen) ja sillä, että markkinoilta ei löytynyt maukkaita alkoholittomia oluita. Jälkimmäisestä on helppo olla samaa mieltä.

Mukaan tuli myös Wild Beer -panimon ennakkoluuloton oluenpanija Johnny Clayton.

Tällä palstalla ei ole ollut tapana ylistää alkoholittomia oluita, joita ”alan piireissä” joskus äpäräoluiksikin kutsutaan.

Mikä tekee Big Dropin tuotoksesta kehuttavan? Tämä Stout-nimeä kantava olut on oikeasti milk stout. Ohran, kauran, rukiin ja humalan lisäksi olueen on lisätty laktoosia ja kaakaopuunsiemeniä. Tuoksuun on pesiytynyt kahvia, kaakaota ja vaniljaa. Maltaan makea maitosuklaisuus ja humalan katkeruus hellivät suuta enemmän kuin alkoholittomalta oluelta voi kohtuudella odottaa. Big Dropin oluista ei poisteta alkoholia eikä sitä myöten luonnetta. Jos jotain jää kaipaamaan, niin täyteläisyyttä maun loppuosasta.

Olut on pantu Hepworthin panimossa Englannin Länsi-Sussexissa.

Valmistusmaa: Englanti.

Alkoholipitoisuus: 0,5 %.

Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, Alko (2,90 euroa).

Ruokasuositus: Grillattu naudanrinta.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.