Vahva tumma olut vailla kikkailua? No, mikä ettei!

Tucher Bajuvator

87 pistettä

Bajuvator on perisaksalainen doppelbock eli tuplapukkiolut: väri on punertavanruskea, vaahto nopeasti vaimeneva, tuoksussa on tummaa leipää ja melasseja sekä maussa riittävästi makeaa mallasta.

Jos kiinnittää huomion vain makeuteen, saattavat karamellimaisuus, lakritsi, kuivatut hedelmät, suklaa ja pähkinät jäädä vaille huomiota. Siis yksioikoista monimuotoisempi olut, mikä ei aina Tucherin oluissa ole sääntö.

Valmistusmaa: Saksa.

Alkoholipitoisuus: 7,5 %.

Saatavuus: Alko (4,44 euroa).

Ruokasuosistus: Lihaisat pataruoat.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.