Takavuosina porilainen Beer Hunter’s tuotti Muflonator-nimellä doppelbock-olutta. Nyt Mufloni Doppelbock -nimellä markkinoitava olut on alkoholipitoisuudeltaan hiukan edeltäjäänsä vahvempi.

Beer Hunter’s Mufloni Doppelbock

88 pistettä

Mufloni on oiva nimi tuplapukkioluelle, olkoonkin, että muflonit ovat onttosarvisia lampaita. Porilaisen panimon punertavanruskea olut on lasissa liki läpikuultava. Äkäisen puskun sijasta maltaan aromi tulee esille yllättävän hentona. Ruisleipämäisen mausteiseen maltaaseen sekoittuu karamellia, rusinaa, kahvia ja suklaata. Jälkimaussa on osuvasti makeutta hillitseviä katkeroita.

Valmistusmaa: Suomi.

Alkoholipitoisuus: 7,0 %.

Saatavuus: Alko (3,78 euroa).

Ruokasuositus: Lammaspata.

Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–80: välttävä, –69: huono