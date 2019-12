Kun alkoholipitoisuudeltaan voimakas, tuntuvasti paahdettu maltainen olut kypsytetään konjakkitynnyrissä, lopputulos alkaa muistuttaa yhtä lailla väkevöityä viiniä kuin olutta.

Sori Blind Harlequin

89 pistettä

Tässä tapauksessa Sori Brewingin lähtökohtana on ollut Imperial Oatmeal Stout. Sen jälkeen konjakkitynnyri on syventänyt ja laajentanut jo valmiiksi runsasta makupalettia. Mustaa lähentelevä väri paljastuu lasin reunoilla tummanruskeaksi. Suklaamaltaisen tuoksun jälkeen lasista ponnistaa aromikuvaa täydentäviä mokkapaloja, kaakaota, vaniljaa ja savua. Maku voisi jopa viitata siihen, että tynnyrin pohjalle on ”unohdettu” reilu tilkka konjakkia. Täydellistä integraatiota ei ole syntynyt puun ja stoutin välillä, mutta lämmittävä runsaudensarvi on pulloon pakattu.

Valmistusmaa: Viro.

Alkoholipitoisuus: 11,2 %.

Saatavuus: Alko (8,70 euroa).

Ruokasuositus: Suklaafondant.