Loiva makumatka portterimaailmaan täyteläisyydestä tinkimättä

Suomenlinnan Panimo Porter88 pistettäTämä olut on vuosien saatossa kehittynyt parempaan suuntaan. Väri on portterille ominainen, tummanruskea. Beige vaahto näyttää puhtaassa lasissa isolta ja suojelevalta. Tuoksussa on suklaata ja lakritsia. Maussa on samoja elementtejä hiukan erilaisissa asennoissa. Lopussa suussa maistuu paahdetun maltaan katkeruus. Hyvin pantu portteri – tai Porter, kuten etiketissä nykyään seisoo. Alkoholilain muutoksen myötä matkan varrella on myös vahvuudesta pudonnut strategisesti yksi kymmenys.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5,5 %.Saatavuus: Olutravintolat, vähittäistavarakaupat, Alko (4,00 euroa).Ruokasuositus: Pähkinöillä tiivistetty brownie ja lakritsijäätelö.