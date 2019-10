Oluet

Sinebrychoffin 200-vuotisjuhlaolut: Panimomestari haki lisämakua Espoon metsästä





Sinebrychoff 181989 pistettäVärin ei kuitenkaan kannata antaa muokata ajatuksia liikaa. Kun on saatettu tietoon, että vierrettä on ruokittu sekä lager- että villihiivalla, odotukset oluesta ovat vähintäänkin sekavat. Usein villihiivakannat ovat paremmin kotonaan lämpimissä asteluvuissa viihtyvien hiivakantojen seurassa. No, ei näköjään pelkästään niin. Jo tuoksu vie ajatukset Sinebrychoffin panimon synnyinseudusta reilusti kauemmas. Sokkotestissä arvaus menisi moderniin, belgialaistyyliseen olueen, jonka panossa olisi hyödynnetty mahdollisesti samppanjahiivaa. Runsas hiilihappoisuus kantaa mantelimaista ja ruohoista makua siten, että maltaisuus maistuu vain lievästi makealta. Hapokkaassa jälkimaussa voi aistia hivenen happamuutta.VTT:llä jalostettu viilihiiva (Saccharomyces paradoxus) on panimon mukaan peräisin Espoon Oittaalta, tammen kaarnasta. Poikkeuksellisesta valmistustavasta tuli poikkeuksellisesti yksi lisäpiste.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5,5 %.Saatavuus: Vain yksi tuotantoerä jakelussa, joka kohdistunee etenkin vähittäistavarakauppoihin.Ruokasuositus: Sinisimpukat merimiehen tapaan.