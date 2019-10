Oluet

Brexitin katkeruus kätkettiin pulloon

Jakobstads Bitter Brexit88 pistettäSameahkolla, kuparinruskealla oluellaan panimo tavoittaa runsaasti brittiläisen best bitter / extra special bitter -luokituksen ominaispiirteitä. Varsinkin hedelmäinen ja maltainen tuoksu tuo mieleen vanhan koulukunnan bitterit, Ruddles Countyn ja Greene King Abbot Alen. Maku on hienoisesti pähkinäinen ja kinuskimainen. Karamellimaltainen, brittiläisen kuivakakun hedelmäisyyden löytävä suullinen solahtaa nieluun hyvässä moodissa. Brexit maistuu monelle britille katkerammalta kuin tämän miellyttävän pietarsaarelaisoluen humalointi.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5 %.Saatavuus: Alko (4,94 euroa).Ruokasuositus: Bangers and mash (brittiläiset makkarat perunamuusilla).Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.