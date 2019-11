Oluet

Tummaksi paahdettu bitter vähät välittää muodin oikuista

Fyne Ales Maverick90 pistettäPunertava Maverick on yksi osoitus panimon linjasta. Karamellimaltaisessa tuoksussa on mukavasti humala-aromia. Maun paahteisuudessa on runsaasti tummanpuhuvaa hedelmäisyyttä. Tuntuva paahdetun maltaan ja humalan katkeruus taittavat makeutta. Maverick jättää suuhun jonkin verran skottitoffeeta ja appelsiinimarmeladia. Jotenkin tässä tummaksi paahdetussa bitterissä sekoittuu vanhan liiton skottilainen ale ja Fynen kaltaisten nuorehkojen panimoiden pyrkimys tulkita historiallisia tyylejä omalla tavallaan.Valmistusmaa: Skotlanti.Alkoholipitoisuus: 4,2 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.Ruokasuositus: Munuaispiiras.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.