Elojuhlaan pantu olut maistuu lokakuussakin

Irlbacher Volksfestbier89 pistettäSchlossbrauerei Irlbachin markkinointiteksti esittelee ''kansanjuhlaoluen'' samaan tapaan kuin Lapin Kultaa ennen muinoin mainostettiin: Volksfestbier ''on pantu hitaasti oman lähteen vettä, Gäubodenin parasta ohraa ja Tettnangin alueen humalia hyödyntäen.''Mainospuheet sikseen, tämä kausiolut on hyvä esimerkki puhdaspiirteisestä vaaleasta baijerilaislagerista. Kirkas, kullankeltainen juhlaolut tuoksuu leipämäiseltä ja hunajaiselta. Makea maltainen maku on runsas. Makeutta taittavat ruohoiset humalakatkerot, joita on tyylinmukaisesti maltillisesti. Tämä olut virtaa etenkin Straubingissa elokuisin järjestettävässä Gäubodenvolksfest-tapahtumassa, joka hätyyttelee kävijämäärällään lähinnä Münchenin Oktoberfestiä.Valmistusmaa: Saksa.Alkoholipitoisuus: 5,6 %.Saatavuus: Alko (3,98 euroa).Ruokasuositus: Pekonilla vuorattu, lihapullalla täytetty sipuli.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.