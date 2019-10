Oluet

Humalan metsästäjän kattauksessa on parfyymia ja katkeruutta

India pale ale on yleensä parhaimmillaan aivan tuoreena, jolloin sen aromaattiset humala-aromit lehahtavat ilmoille avoimimmillaan. Se koskee etenkin tätä olutta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sierra Nevada Hop Hunter90 pistettäHop Hunter IPA:ssa humaloinnissa on käytetty menetelmää, jossa humalakävyistä ulosmitataan höyrytislaamalla kaikki herkimmätkin ulottuvuudet. Humalasta saadaan näin humalaöljyjen aromaattisuus tiiviiseen pakettiin. Tuoreessa Sierra Nevadan näytteessä sitrusmainen kukkaisuus on runsas ja raikas (ikääntyneimmissä tai huonosti säilytetyissä pulloissa aromaattisuus taantuu hiukan pahvimaiseksi). Maku on maltaan maskeeraama, kevyesti hartsinen, sitruunasorbettimainen ja aavistuksen mineraalinen. Jälkimaussa tuntuu 60 katkeroyksikön bitterisyys, mutta ei turboahdettuna hyökkäyksenä vaan vähitellen syvenevinä kerroksina.Valmistusmaa: Yhdysvallat.Alkoholipitoisuus: 6,2 %.Saatavuus: Alko (4,85 euroa).Ruokasuositus: Grillattu naudanrinta.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.