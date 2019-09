Oluet

Täysiä satavuosia juhlivan panimon suodattamaton pils puraisee mukavasti

Sinebrychoff Karhu Suodattamaton Pils88 pistettäKarhulla on monta erilaista turkkia. Suodattamaton Pils -nimellä markkinoitava otso on hieman utuinen, väriltään vaaleankullankeltainen. Vaahto rakentaa jonkin verran pitsiä lasin reunaan. Kukkamainen ja ruohoinen tuoksu on runsas. Maussa on katkeruutta jopa enemmän kuin kerrottu 40 katkeroyksikön lukema antaisi odottaa. Ihan humalahurjasteluksi homma ei etene, kiitos pyöreän maltaan makeuden. Liekö ollut tavoite lainkaan, mutta aivan pohjoissaksalaisen pilsin kepeää henkeä ei tässä tavoiteta. Eikä olla maun puolesta myöskään tshekkiläisellä maaperällä. Olkoon se sitten keravalainen tulkinta aiheesta.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.Ruokasuositus: Chilimajoneesilla maustettu hampurilainenPisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.