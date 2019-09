Oluet

Välimeren IPA? Näin panimo sen itse perustelee

Damm Complot IPA88 pistettäPerusteena on se, että humaloinnissa on hyödynnetty Espanjassa kasvanutta nugget-lajiketta. Joukossa on myös seitsemän muuta lajiketta, mutta kaiketi pienemmilläkin perusteilla on keksitty alaluokituksia.Kullankeltainen, lähes kirkas väri. Tuoksu on vahvasti sitrusmainen. Greipin ja keksimäisen maltaan seuraan livahtaa mallastamatonta viljaa. Maku on tasapainoinen kepeän maltaan ja sitruksisen humalan liitto. Puhdas ja kevyt, eikä pelkästään geneerinen IPA, vaikka sellaisia suurten panimoiden tuotokset tässä sarjassa tuppaavat olemaan.Valmistusmaa: Espanja.Alkoholipitoisuus: 6,6 %.Saatavuus: Alko (3,55 euroa).Ruokasuositus: ”Valkoiset” pizzat.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.