Oluet

Eloisa ja monikerroksinen makuretki Belgiaan

Koska panimo on belgialainen De Ranke, ei sen saison ole kaikkein tyypillisin saison.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





De Ranke Saison De Dottignies90 pistettäUtuinen, kellertävä väri ei ole aivan puhdas, mutta kaukana tiskivedestä. Tuoksu paljastuu oluen lämmitessä lasissa monisyiseksi: jauhettuja korianterinsiemeniä, taikinaa ja sitruunakuorta. Vaalea vaahtoa pysyy lasin tyhjetessä. Maun etuosa on sitrusmainen ja hiukan yrttinen. Monikerroksiseksi kasvava maku on lievästi mausteinen. Pirteä hapokkuus liidättää kohti hitaasti mutta voimakkaasti kasvavaa jälkimaun katkeruutta. Humalointi on ehtaa De Rankea.Valmistusmaa: Belgia.Alkoholipitoisuus: 5,5 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat (33 cl), Alko (tilausvalikoima, 15,64 euroa / 75 cl)Ruokasuositus: Burrata, sinisimpukat.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.