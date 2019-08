Oluet

Puhdas, kirkas ja raikas – tässä on esimerkillinen pils

Samichlaus-nimisen legendaarisen doppelbockin panijana maailmanmaineeseen nousseen panimon pils on omassa sarjassaan lähes yhtä laadukas, vaikka eihän noita oikeasti voi verrata toisiinsa.

Schloss Eggenberg Hopfenkönig91 pistettäHopfenkönig on kirkas, raikas ja puhdas. Sen tuore humala-aromi on hurmaava. Nuo eivät ole itsestäänselvyyksiä nykymaailmassa, jossa etenkin hapanoluidensa ja saisoniensa kanssa aiemmin operoineet, uudehkot panimot ovat vähitellen laajentamassa tuotekatalogiaan myös pohjahiivaoluiden suuntaan.Hopfenkönigin maussa maltaaseen kytkeytyy hillitysti yrttimäistä humalaa.Hopfenkönig on esimerkillinen pils, tasapainoinen ja jälkimaussaan sopivasti katkeruutta kantava.Valmistusmaa: Itävalta.Alkoholipitoisuus: 5,1 %.Saatavuus: Alko (3,97 euroa).Ruokasuositus: Blinit, vaaleat yrttiset makkarat.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.