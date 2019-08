Oluet

Viikon olut: Etiketissä seisoo 90 shillinkiä – Alkossa enemmän kuin hintansa väärti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Belhaven 90/~ Wee Heavy90 pistettäEnnen muinoin, tai oikeastaan vielä viime vuosituhannen lopussa Skotlannissa näki paljon oluita, joiden etiketissä kuvattiin vahvuutta numeroilla 60,70 tai 80 ja niin edelleen. Sittemmin käytännön ovat ottaneet omakseen kymmenet tai sadat panimot kaikkialla maailmassa kaupatessaan maltaista ja ilahduttavan vanhakantaista, skottityylistä olutta.Matkan varrella voimistunut Belhaven Wee Heavy on korkean alkoholipitoisuutansa takia ”90 shillingin olut”. Aiemmin se kumottiin lasiin 6,5 prosentin vahvuisena.Wee Heavy -nimellä kulkeva olut on usein ja niin tälläkin kertaa väriltään kastanjanruskea. Nenä tavoittaa tuoksusta tummia hedelmiä, karamellia, toffeeta, makean mausteista mallasta ja savua. Suutuntuma on herkullisen maltainen. Maku alkaa luumuisena ja tiivistyy hedelmäisen kermatoffeen jälkeen reippaasti suklaiseksi. Jälkimaku on makean maltainen ja kaakaomainen.Panimo on nykyään suuren Greene Kingin omistuksessa, mikä takaa tälle herkulle Brittein saarella hyvän saatavuuden. Suomessa Alkon pyyntihinta ei ole paha.Valmistusmaa: Skotlanti.Alkoholipitoisuus: 7,4 %.Saatavuus: Alko (3,51 euroa).Ruokasuositus: Pataruoat, gouda, kypsä cheddar.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.