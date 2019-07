Oluet

Easy Rider Bulldog kuuluu alkoholittomien oluiden kärkikaartiin

Gotlands Easy Rider Bulldog84 pistettäGotlands Bryggerin leveäposkinen bulldoggi on päässyt myös alkoholittoman oluen etikettiin. Vai pitäisikö puhua vähäalkoholisesta oluesta, sillä etikettiin on painettu lukema 0,4 prosenttia – niin, ja lisäksi sanat Non Alcoholic IPA.Samea, kellertävä olut pitää vaahtonsa hyvin. Viljainen, sitrusta ja terävää humala-aromia henkivä tuoksu. Maku on alkoholittomiin verrokkeihinsa nähden yllättävänkin tasapainoinen ja jopa runsas. Verrattomasti vähemmän häiritseviä hetkiä kuin alkoholittomissa oluissa yleensä.Valmistusmaa: Ruotsi.Alkoholipitoisuus: 0,4 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat.Ruokasuositus: Kanawokki.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono