Oluet

Kepeää kölschiä lasiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sünner Kölsch85 pistettäKölsch on yleensä kirkkaan kullankeltainen ja hienostuneesti humaloitu. Tällä vuosituhannella usean tuottajan kölschit ovat lähentyneet maultaan vaaleita lagereita. Hedelmäisen makunsa kölsch saa pääosin käymislämpötilasta, joka on korkeampi kuin lager-oluessa.Sünner on yksi perinteisistä Kölnin panimoista. Sen olut on väriltään vaaleankultainen. Kepeän maltaisessa tuoksussa on makeaa persikkaa. Maussa on hentoa sitrusmaisuutta. Kölsch kannattaa nauttia mahdollisimman tuoreena. Parhaimmillaan siis jossain Kölnin katedraalin varjossa. Kesäinen olut tosin kyllä Suomeenkin rahdattuna.Valmistusmaa: Saksa.Alkoholipitoisuus: 4,8 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, Alko (3,72 euroa).Ruokasuositus: Kevyet salaatit.