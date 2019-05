Oluet

Honkavuoren Heili hurmasi viimetapaamisella

Honkavuoren Heili on tullut vastaan pari kertaa aiemminkin, mutta tuorein kohtaaminen oli tähänastisista onnistunein.

Honkavuoren Heili87 pistettäKyseessä on joensuulaisen panimon suodattamaton vehnäolut, jonka alkoholipitoisuus asettuu weizenbockin alarajalle.Miltä näyttää ja maistuu? Samea väri on punertavanruskea. Tuoksu on hedelmäinen, banaanin ja hunajan aromeja vilautteleva. Maku paljastuu tuoksun antamia vihjeitä tukevammaksi. Korkea alkoholipitoisuus ilmenee jo maun etualalla. Makea hedelmä, hento neilikka ja suutuntumaa pyöristävä vehnä täyttävät suun. Hiilihappoisuus ja sitrus keventävät urakkaa.Onko Heili ulkomaankielisiä termejä käyttääkseni weizenbock, weizen vai wheat ale? Aivan sama. Mukava tuttavuus.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 6,6 %.Saatavuus: Alko (3,97 euroa).Ruokasuositus: Tuoremakkaralajitelma.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono