Bändioluet ovat yleensä huonoja vitsejä – Metallica-fanien kannattaa kuitenkin testata tämä

Stone Brewing Enter Night Pilsner88 pistettäEnter Night on osa panimon Arrogant-sarjaa, mutta erityistä arroganssia itse oluen makumaailma ei sisällä. Klassiseksi pilsiksi tätä yhdessä rock-yhtye Metallican kanssa luotua olutta on vaikea mieltää, sillä 5,7 tilavuusprosenttia alkoholia ylittää lajityypille ominaisen raja-arvon. Lasissa oluen ulkonäkö on helposti lähestyttävä, kirkas ja kullankeltainen. Sitrusmainen tuoksu viittaa pohjoisamerikkalaisten humalalajikkeiden käyttöön. Maussa sitrusta värittää makeahko ananas ja ruohoisuus.Kelpo vaalea lagerhan tämä on. Harva kuitenkaan sokkona saksalaiseksi pilsiksi mieltäisi, vaikka olut onkin pantu Stone Brewingin Berliinin-panimossa. Vaan ei panna enää, sillä panimossa alkaa porista uuden omistajan Brewdogin keitokset.Valmistusmaa: Saksa.Alkoholipitoisuus: 5,78 %.Saatavuus: Olutravintolat, Alko (4,64 euroa).Ruokasuositus: Kalatacot.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono