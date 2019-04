Oluet

Onnistunut kellariolut – jääkö tämä lopulta vain kertaluonteiseksi iloksi?

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Kellererbier88 pistettäPerle-lajikkeella kuivahumaloitu vaalea lager on niin sanottu kellerbier, vaikka nimeksi on annettu Kellererbier. Selitys piilee siinä, että tuoreet humalat tulevat Laitilan mukaan saksalaisen Hubert Kellererin tiluksilta (jos sellaisia nyt ylipäätänsä missään onkaan).Kellerbier on usein (ainakin Baijerissa) suodattamaton ja pastöroimaton sekä yrttinen ja kukkea humaloinniltaan. Laitilassa on tuoreen näytteen perusteella onnistuttu. Maltaan makeuden ja humalan katkeruuden balanssi on nautinnollinen. Humala-annostus on ladattu pikemmin tuoksuun kuin makuun. Kaikin puolin tämä on herkullisempi kuin taannoinen Kukko Kellariolut, mutta Kellererbieriäkin nauttiessa tulee silti kova ikävä herkullisen yrttistä, Buttenheimin St. Georgenbräu Kellerbieriä. Ei ehkä ihan reilua, mutta mikäpä olisi.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5,0 %.Saatavuus: Vähittäistavaraliikkeet.Ruokasuositus: Grillattua kuhaa, perunaa ja parsaa.