Oluet

Laitila käänsi kelkkansa – resepti pantiin ihan uusiksi

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Brown Ale86 pistettäAlkoholipitoisuus on samalla muuttunut 4,5 prosentista ylöspäin. Samalla myös raaka-ainepohjaa on rukattu. Maltaat pale ale, cookie, carared, ja black ovat vaihtuneet koostumukseen pale ale, melano light, bisquit ja black. Humalalajikkeina ''amerikkalaisversiossa'' käyteytyt columbus, cascade, mosaic, sorachi ace ja sterling ovat muuttuneet kombinaatioon target ja challenger. Nyt makumaailma on lähempänä Britanniaa kuin Amerikkaa. Sekä maltaisessa tuoksussa että maussa on kaakaojauhemaisuutta ja pienoista pähkinäisyyttä. Humalakatkeroiden laskennallinen määrä on pudonnut reseptimuutoksessa tuntuvasti. Maku ei kuitenkaan ylly erityisen makeaksi.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 5 %.Saatavuus: Alko (3,85 euroa), vähittäistavarakaupat.Ruokasuositus: Vegepelmenit ja tattikastike.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono