Oluet

Mitä syntyy, kun ohramallas ja punaviinirypäleet kohtaavat panimossa?

Fiskarsin Panimo Foeder One Blaufränkisch Saison89 pistettäOluissa tapaa joskus viinimäisiä piirteitä, mutta tässä oluessa kohtaaminen tapahtuu käytännössä. Ohramaltaan seurana on murskattuja blaufränkisch-rypäleitä. Blaufränkisch tunnetaan leimallisesti itävaltalaisena punaviinilajikkeena, mutta sitä viljellään myös Saksassa lembergerinä, Unkarissa kékfrankosina ja Tšekissä frankovkana.Suuressa tammitynnyrissä kypsynyt olut on käytetty saison-hiivalla. Sameahkon, punertavanruskean oluen tuoksusta voi jo arvata maun hienoisen tanniinisuuden. Rypäle päihittää ohramaltaan ja humalan, mutta tekee sen sopusoinnussa. Maun hapokkuus vie ajatukset pikemmin viiniin kuin olueen. Marjaisuus, mausteinen tammisuus ja happamuus saavat seurakseen hentoa greippimäistä katkeruutta ja vaniljaa.Fiskarsin panimo haluaa selvästi tehdä asiat omalla tavallaan. Tämä olut kuuluu panimon Farmhouse-sarjaan, joka ei päästä vierastaan ihan helpolla.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 7,6 prosenttia.Saatavuus: Alko (rajallinen saatavuus).Ruokasuositus: Lihaisat makkarat ja monenlaiset juustot.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono