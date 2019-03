Oluet

Olutklassikon monistus onnistui komeasti

Firestone Walker Double Barrel Ale90 pistettäFirestone Union on kalifornialainen toisinto brittiläisestä Burton Union System -nimellä kutsutusta klassisesta käymismenetelmästä, jonka ottivat Englannin Burton-on-Trentissä 1800-luvulla käyttöön muun muassa Marston’s ja Bass. Yksinkertaistettuna se on menetelmä, jossa avoimista käymisaltaista olut lasketaan kiertämään useiden, toisiinsa kytkettyjen puutynnyreiden linjastoon. Menetelmän edut pelkästään teräastiassa käyneeseen ja kypsyneeseen olueen voi aistia helposti.Firestone Walker on onnistunut tavallista työläämmässä oluenpanossaan. Lasissa olut näyttäytyy kirkkaan meripihkaisena. Makumaailmasta löytyy sekä mausteisen puumaisia että omenaisia aromeja. Maku on karamellimainen ja hiukan toffeemainen. Puun myötä mausta pilkistää myös vaniljaa. Pastöroimaton.Valmistusmaa: Yhdysvallat.Alkoholipitoisuus: 5 %.Saatavuus: Alkossa (3,90 euroa) maaliskuussa 2019 saatavuus rajoitettu. Olutravintolat.Ruokasuositus: Paistettu naudan ulkofilee.