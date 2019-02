Oluet

Tässä tummassa lagerissa on juhlan tuntua

Niihin juhliin olisi ollut mukava osallistua, sillä juhlaolut on mainio. Tummanruskea väri välähtelee meripihkaa. Suodattamattomuus ei sanottavasti sumenna kirkkautta. Paahdetun maltaan tuoksu on tyylikkäästi leipämäinen. Aromissa on myös ripaus paahdettuja pähkinöitä ja savuisuutta. Maltaisen, hiukan leipämäisen ja makeahkon maun alta pilkistää pehmeää suklaisuutta. Tasapainoinen, pitkä maku kuivuu suussa. Kuuluu dunkel-oluiden aatelistoon.Ayinger Altbairisch Dunkel Unfiltriert91 pistettäValmistusmaa: Saksa.Alkoholipitoisuus: 5,0 %.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.Ruokasuositus: Teriyaki-glaseerattua ankanrintaa ja cashewpähkinöitä.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono