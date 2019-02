Oluet

Brittipanimo onnistuu siinä, missä moni muu ajaa ojaan – kelpo helles-olut!

Thornbridge Lukas88 pistettäThornbridge on tosin aiemminkin testannut kykyjään perikeskieurooppalaisten oluttyylien tulkitsijana, eikä ollenkaan hullummin.Derbyshirelainen näkemys hellesistä osoittautuu hyvin baijerilaiseksi. Kullankeltainen väri on hyvin vaalea ja kirkas. Parfyyminen humalan ja maltaan liitto on samalla kertaa viljainen ja makea, kun sen toivoisi olevan vielä täyteläisempi ja samalla hiukan vähemmän makea. Kaikkea ei voi saada, mutta vaalea lager taidetaan nykyään myös saarella, jossa ale on ollut kuningas.Alkoholipitoisuus: 4,2 %.Valmistusmaa: Englanti.Saatavuus: Vähittäistavarakaupat, olutravintolat.Ruokasuositus: Wieninleike.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono