Tanskalaispanimo tekee parannuksen – soijakastikettakaan ei enää pysty aistimaan

Hornbeer Happy Hoppy Viking84 pistettäAnteeksiannon vai anteeksipyynnön aika? Tämä olut sai vuosia sitten epäuskon partaalle. Tällaisiako kohutun tanskalaisen pienpanimovallankumouksen johtotähdet ovat?Surkeimmat tekeleet ovat sittemmin poistuneet olutkartalta, ja toisaalta osa panijoista on oppinut alkutaipaleensa virheistä. Olisiko Hornbeer tällä leikkisästi nimetyllä oluella osunut nyt oikeaan maaliin vai tekikö vuosien takainen maistelija oman maalin?Kyllä ja ei. Happy Hoppy Viking toistaa edelleen osan varhaisista omituisuuksistaan. Panimon mukaan humalaa on lisätty siten, että mittauksessa viisari pysähtyy 130 katkeroyksikössä. Korkea pitoisuus ei kuitenkaan materialisoidu maussa, joka jää makeaksi. Lasissa samea, tummasävyinen meripihkaisuus ei tapa tunnelmaa, mutta tuoksun karamellimaltaan, greipin ja makean mansikan kombinaatio palauttaa vanhoihin muistoihin sikäli, että soijakastiketta ei voi enää aistia. Tuoksun elementit tulevat vastaan hiivaisessa maussa. Paketti on nyöritty kuitenkin aiempaa paremmin kokoon. Samalla juotavuus on täysin eri tolalla kuin kymmenen vuotta sitten. Yli kahdeksan euron hinta Alkossa tuntuu ryöstöltä – olkoonkin, että kyse on myös hintaa nostavasta korkeasta alkoholipitoisuudesta, puolen litran sisällöstä ja tanskalaispanimon hinnoittelusta.Valmistusmaa: Tanska.Alkoholipitoisuus: 9,3 %.Saatavuus: Alko (8,18 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Voimakkaat juustot.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono