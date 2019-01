Oluet

Humalan ja Himalajan ylistys

Sonnisaari Humalaja IPA89 pistettäIndia pale alen käsite tuntuu muuttuvan koko ajan. Oululainen panimo kutsuu tätä Vermont IPA:ksi, mutta eihän tämä (maistossa oli Batch #94) oikeasti ole räävittömästi humaloitua hedelmämehua, kuten New England -tyylin fanipojat ympäri maailman haluavat vakuuttaa. Olut on jätetty tyylinmukaisesti sameahkoksi.Sitrusmainen, mineraalinen ja havuinen tuoksu paljastaa myös trooppista hedelmäisyyttä. Maku alkaa kypsällä hedelmällä, pyöristyy hetkeksi maltaisen makeaksi, kunnes humala hyökkää lempeän sonnilauman tavoin. Jälkimaku on pitkä ja hiukan alkoholin vaivaama. Ohran lisäksi mukana on kauraa ja vehnää.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 6,7 %.Saatavuus: Alko (5,38 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Pekonilla viimeistelty burger.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono