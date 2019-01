Oluet

Ostereita oluessa – no, miksei?

Porterhouse Oyster Stout88 pistettäOsterit lisätään varastointitankkiin tuoreina. Tuoksu on stoutiksi erikoinen: totutun paahteisen maltaisuuden sijasta päähuomion kaappaa merellinen mineraalisuus. Se on läsnä myös suklaisessa ja lakumaisessa maussa. Jälkimaku päättyy suolaiseen jälkimakuun, jossa on myös laventelimaista yrttisyyttä.Olut, joka jakaa varmasti mielipiteitä. Vuosien saatossa alkoholipitoisuus on vaihdellut.Valmistusmaa: Irlanti.Alholipitoisuus: 4,5 %.Saatavuus: Alko (3,50 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Osterit, savustettu makrilli.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono