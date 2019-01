Oluet

Tarjoile tätä olutta, kun tarjottimella on sinihomejuustoja

Westmalle Dubbel92 pistettäSisterssiläismunkkien majapaikkana vuodesta 1794 lähtien toiminut Abdij der Trappisten Westmalle on myös kolmen oluen koti: trappistiluostarin Extra (4,8 %), Tripel (9,5 %) ja Dubbel (7,0 %) kuuluvat olutmaailman peruskiviin, joihin eivät muotioikut vaikuta.Kun lasiin kaadetaan vain hetken aikaa pullossa viihtynyttä, Westmallen Dubbelia, hajuaistin rekisteröimä maltainen tuoksu on suklainen ja hiukan viinimäinen. Mausta löytyy tummia hedelmiä ja lakua. Hennolla katkeruudella varustettu jälkimaku on kuivahko.Sitten testiin neljä vuotta kypsytetty versio: lastenkutsujen kinuskikermakakun tuoksua ja maussa loiventunutta, sanoisiko hienostunutta lakritsisuutta sekä kypsää luumua. Dubbel-oluiden aatelia, ehdottomasti.Valmistusmaa: Belgia.Alkoholipitoisuus: 7,0 %.Saatavuus: Olutravintolat, Alko (valikoimassa on 5,48 euroa maksvana 33 senttilitran pullotteen lisäksi 75 senttilitran versio, 15,94 euroa).Ruokasuositus: Roquefort, gorgonzola.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono