Oluet

Maksaisitko 35 euroa tästä olutpullosta?

Chimay Grande Réserve -sarjaa on laajennettu muun muassa viski- ja konjakkitynnyrikypsytyksillä. Tämä versio on viimeistelty viskitynnyrissä.

Chimay Grande Réserve Oak Aged Whisky Edition 201892 pistettäKolminkertaisen käymisen edut ilmenevät jo puoli vuotta aiemmin pullotetusta maistiaisesta. Arvatenkin olut muuttaa vuosien saatossa muotoaan, mutta jo nuorena se on nautinnollinen kokemus kaikessa makeudessaankin. Viskiä sisältäneistä tammitynnyreistä on irronnut hiukan makua, mutta erityisen viskimäinen tämä mahonkista väriä toistava olut ei ole. Puuta ja mausteisuutta on sopivasti tummia hedelmiä, mokkaa, karamellia ja vaniljaa henkivässä maussa. Hienosta oluesta saa toki maksaakin: hinta Alkossa on 34,89 euroa (75 cl).Valmistusmaa: Belgia.Alkoholipitoisuus: 10,5 %.Saatavuus: Alko.Ruokasuositus: Chimayn trappistiluostarin juustot.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono