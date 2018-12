Oluet

Maustettu olut kilpailee perinteisen jouluglögin kanssa

Põhjala Leevike Spiced Winter Sour88 pistettäOlisi helppoa ja houkuttelevaakin sanoa, että virolainen jouluglögi on matkan varrella hapantunut, mutta se olisi liian yksioikoinen tulkinta tästä oluesta.Hapatetun karpalon, hibiscuksen ja kanervahunajan sekä paahdetun kanelin ja neilikan miksaus on paitsi epätavallinen myös uutta luova. Lääkemäinen yrttisyys yhdistettynä happamaan tekstuuriin on vaativa ratkaisu, mutta joka suullisen jälkeen siihen alkaa kasvaa mukaan.Valmistusmaa: Viro.Alkoholipitoisuus: 6,5 %.Saatavuus: Alko (4,99 euroa).Ruokasuositus: Ota sellaisenaan.