Nyt on portteri pakattu kahvilla ja suklaalla

Ballast Point Mocha Marlin89Ballast Point -panimon Black Marlin Porteria on varioitu ahkerasti. Tällä kertaa se on saanut lisämakua kahvista ja kaakaosta. Pohjana olleen portterin paahteisuus saa näin lisää rosoisuutta ja täyteläisyyttä. Lasissa on varovasti arvioiden meneillään kahvin ja katkeran suklaan ilotulitus. Täyteläinen ja hyvin tiivis maku väläyttelee myös vaniljaa, lakritsia ja tummaa, palanutta sokeria. Jopa liian täyteen pakattu? Ehkäpä, mutta pieninä annoksina ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.Valmistus: Yhdysvallat.Alkoholiprosentti:Saatavuus: Alko (4,98 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Suklainen mämmimousse.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono