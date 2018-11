Oluet

Kahden brittipanimon yhteistyönä syntyi nautinnollinen makumatka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Fuller’s / Thornbridge Flora & The Griffin90 pistettäYhteistyöpanossa on käytetty ruista ja amerikkalaisia humalalajikkeita. Lasissa lopputulos näyttäytyy kirkkaana ja kuparisena. Maltaan kauniissa tuoksussa on mausteista rukiin aromia ja humalan aromaattisuutta: kuivattuja punaisia marjoja, havuja ja leipää. Keksimäinen mallas, kukkaisuus, mausteisuus ja hedelmäisyys ovat kauniisti tasapainossa. Vaikka olut on ladattu täyteen nyansseja, se ei missään kohtaa huuda. Flora & The Griffin kuuluu Fuller's & Friends -kollaboraatiosarjaan.Valmistusmaa: Englanti.Alkoholipitoisuus: 7,4 %.Saatavuus: Alko (4,49 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Grillattu naudan kuve.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.