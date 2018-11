Oluet

Maailman kahdestoista trappistipanimo: Esikoisolut nyt Suomessa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mount Saint Bernard Abbey Tynt Meadow English Trappist Ale88 pistettäBrittimunkkiien tuotos haluaa estottomasti päästä esille siitä päätellen, että pari vuorokautta viileässä rauhoittunut pullo syöksäyttää sisältönsä korkin poistamisen jälkeen ennen kuin lasia on osattu pullolle edes esitellä. Lasissa olut näyttäytyy vulkaanisen ulostulon jälkeen samealta, punertavanruskealta beigellä vaahdolla. Tuoksu ei ole yhtä levoton. Pikemmin se muistuttaa aluksi mykkää trappistimunkkia luostarin varjoisalla muurilla. Avauduttuaan hetken lasista puskee lakritsia, hiukan makeahkoa tummaa hedelmää ja karamellimallasta.Entapä maku? Belgityylinen dubbel tulee väistämättä mieleen ensimmäisenä: makeaa mallasta, suklaata, ripaus mausteisuutta, tummia hedelmiä ja saksalaisia bock-oluita myötäileviä melasseja. Melko makea, lisää nyansseja kaipaava olut tässä on kyseessä. Matkaa on Rochefortiin ja Westvletereniin, mutta hyvällä polulla ollaan. Jos pisteillä halutaan pelata, veikkaan tämän oluen kehittyvän pullossa 90 pisteen arvoiseksi kuukausien aikana.Valmistusmaa: Englanti.Alkoholipitoisuus: 7,4 %.Saatavuus: Valikoidut olutravintolat (ensimmäinen erä Suomeen vain tuhat pulloa).Ruokasuositus: Riistapata.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.