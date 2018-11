Oluet

Makeaa mallasta ja savua talviseen ruokapöytään

Mallaskoski Winter Warmer Doppelbock90 pistettäKun Lontoossa astuu Young’sin pubiin, olut ei enää vuoden 2007 jälkeen ole tullut sinne Wandsworthista vaan Bedfordista, Marston’sin omistamasta Charles Wellsin panimosta. Talvisin Ram Pub Companyn pubeista löytyy silti edelleen Winter Warmerin pumppulätkä.Mitä tekemistä yllä olevalla liki ikonisella brittioluella on seinäjokisen panimon tuotoksen kanssa? Sanapari Winter Warmer assosioituu ainakin anglofiilien mielissä Young’sin liki ikoniseen olueen. Mallaskosken olutkin tarjoaa nimellään odotusarvon talvisesta, täyteläisestä oluesta. Seinäjoella on alen sijasta pantu bock, eikä vain bock vaan doppelbock.Tummanruskean oluen tuoksussa on karamellimallasta, siirappikuorista leipää ja savua. Maku on paahteinen, makeahko, suklaan ja hiukan tummien hedelmien sävyttämä. Savuisuus tuntuu pikemmin delikaatilta kuin dekandentilta, jos sitä vertaa frankenilaisten savuoluiden rajuimpiin esityksiin. Mainio talvinen oluthan tässä on kyseessä.Valmistusmaa: Suomi.Alkoholipitoisuus: 7,2 %.Saatavuus: Alko (3,49 euroa).Ruokasuositus: Savustettu porsaanniska.