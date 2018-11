Oluet

Amerikkalainen tyylipuhdas barley wine pitää vilun loitolla

Anchor Old Foghorn91 pistettäSanfranciscolaisen Anchorin klassikon asemaan noussut olut on huiman intensiivinen, cascade-humalalajikkeella maustettu ''ohraviini''. Kastanjanruskean oluen tuoksu on herkullisen monisäikeinen (suklaata ja tummia hedelmiä). Maku on hyvin tasapainoinen makeuden, mausteisuuden ja katkeruuden kamppailu. Lämmittävä jälkimaku lämmittää myös mieltä. Varsinkin, jos pitää täyteläisen karamellimaisesta maltaasta ja rusinaisuudesta.Valmistusmaa: Yhdysvallat.Alkoholipitoisuus: 9,4 %.Saatavuus: Alko (5,97 euroa), olutravintolat.Ruokasuositus: Roquefort, stilton.Pisteet: 95–100: klassikko, 90–94: erinomainen, 85–89: hyvä, 80–84: tyydyttävä, 70–79: välttävä, 50–69: huono.