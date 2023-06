Erikoinen suomalainen suklaa räjäytti pankin Rivieralla – nyt sen tekijä Petri saa harvinaisen kunnianosoituksen

Vuosikymmeniä konditoria-alalla toiminut Petri Sirén alkoi perehtyä suklaaseen 15 vuotta sitten. Loppu on historiaa.

Turku

Suurin osa meistä rakastaa suklaata ja sohvannurkkaan käpertymistä Fazerin sinisen kanssa. Joulukonvehteja. Pieniä patukoita makeannälkään. Ne kaikki ovat herkullisia ja saavat hyvälle mielelle.

Sitten on Petri Sirénin suklaa. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, puraisu on makujen sinfoniaa.

Tähän sinfoniaan pääsee pian tutustumaan myös Pohjoismaiden ruoka-alan kerma, sillä Sirénin suklaaherkkuja tarjoillaan illallisen viimeisenä lajina ”jälkiruoan jälkiruokana” Michelin-gaalassa Turussa maanantaina.

Sirén ei itse tätä myönnä eikä suostu puhumaan aiheesta.

– Sain eilen tiedon, että en voikaan sanoa asiasta mitään, hän kertoo.

Michelin-tähden muotoon asetetuissa suklaissa maistuvat yhdistelmät puolukka–vadelma–valkosuklaa, tyrni–hunajakinuski ja mustikka–valkosuklaa.

Jokainen voi tehdä kuitenkin asiasta omat päätelmänsä, sillä Sirénin kehittelemät suklaat on aseteltu Michelin-tähden muotoon. Sirén paljastaa kehitelleensä niitä kymmeniä tunteja, yleensä iltaisin ja viikonloppuisin.

– En ole leimannut kellokorttia, hän naurahtaa.

Vuosikymmeniä konditoria-alalla toiminut Sirén alkoi perehtyä suklaaseen tosissaan reilut 15 vuotta sitten. Helsingin wieniläisen konditorian silloinen pääkondiittori rakensi itselleen kellariin 12 neliön suklaalaboratorion. Jo puolentoista vuoden päästä hän avasi vaimonsa Niinan kanssa ensimmäisen myymälän Fiskarsiin. Sieltä tie vei Porvooseen, ja pariskunnalla oli parhaimmillaan viisi myymälää, joista osa pääkaupunkiseudulla.

– Yhdessä vaiheessa piti puhaltaa peli poikki, kun ei nähty lapsia ollenkaan, Sirén kertoo.

Petri Sirénin yritys toimii nykyään Salon Halikossa. Hän työllistää parikymmentä ihmistä. Hänen herkkujaan pääsee maistelemaan tastingeissa Turun ruokaviikkojen aikana.

He lopettivat muut liikkeet ja keskittyivät hetken Porvooseen, mutta idea uudesta myymälästä ja kodista syntyi pop-upin yhteydessä Mathildedalissa.

– Muut yrittäjät kertoivat, että täällä olisi vanha kansakoulu myynnissä. Siitä piti tulla meille eläkepaikka, mutta korona-aika mylläsi kaiken uusiksi. Ensin tuli hirveä notkahdus, mutta sitten suomalaiset löysivät meidät todella hyvin. Tarvitsimme isommat tilat.

Nyt myymälä on ollut pari vuotta tarkoitusta varten rakennetuissa tiloissa Halikon Design Hillissa.

Viime vuonna itseoppinut suklaantekijä istui ensimmäisenä pohjoismaalaisena maailman suurimman suklaakilpailun tuomaristossa Pariisissa. Hänen suklaansa on palkittu useissa ulkomaisissa kilpailuissa. Matka kansainväliselle huipulle alkoi täysin yllättäen.

– Yksi päivä minulta kysyttiin, sopiiko tulla tiettynä aikana. Sieltä tuli yksi jakkupukunainen, kaksi pukumiestä ja yksi tavallisesti pukeutunut kaveri. Kaksi heistä oli suomalaisia, ja he olivat koko ajan hiljaa. Yksi oli ison suklaafirman edustaja, joka tenttasi minua koko ajan. Neljäs kaveri kiersi 12 neliön koppiani, veti laatikoita auki ja välillä kysyi, miksi minulla on siellä sitä tai tätä. He olivat puolitoista tuntia.

Kolmen viikon päästä tuli kutsu The Chocolate Ambassadors Clubiin, joka avasi ovet kansainvälisiin koulutuksiin.

PetriS Chocolate tilaa monet raaka-aineet ulkomailta, sillä niitä ei saa Suomesta.

– Ensimmäiset 10 vuotta menivät isossa alemmuuskompleksissa muiden mestarien ympäröimänä. He olivat olleet pikkunassikoista asti suklaaverstailla töissä.

– Olin hiljattain Sveitsissä kurssilla. Siellä olin minä, yksi ruotsalainen ja kaikki muut olivat amerikkalaisia tai Lähi-idästä, muun muassa Dubain jättihotelleiden konditoriapuolen päälliköitä. Yhdellä on 50 alaista tekemässä vain jälkiruokia.

Sirén on saanut paljon kansainvälisiä kontakteja. Yksi keskieurooppalainen kollega on tulossa kesällä lomalle Suomeen.

– Hän kysyi, voisiko hän tulla pariksi päiväksi leikkimään kanssani suklaalla.

Michelin-suklaissa inspiraationa toimii ennen kaikkea paikallisuus.

– Olen halunnut korostaa raikkautta ja voimakkaita makuja mutta en tuhtia suklaata. Lähes kaikki raaka-aineet ovat suklaata lukuun ottamatta paikallisia: On mustikkaa, puolukkaa, vadelmaa, tyrniä, piimää, halikkolaista hunajaa, josta on keitetty kinuskia sekä härkäpapua ja kauraa, joista on leivottu keksiä.

Sirén kehittelee itse kaikki suklaatuotteet. Tämä vadelmainen pallo on palkittu kansainvälisesti.

Suklaabisneksessä on vaikeaa olla täysin paikallinen tai edes kotimainen. Sirénin yritys tuo itse maahan 70 prosenttia raaka-aineistaan, koska niitä ei ole Suomessa saatavilla.

– Viimeksi tuli Madagaskarilta erä vaniljatankoja.

Michelin-suklaat on tehty muoteilla ikään kuin väärässä järjestyksessä pinnasta lähtien.

– Näissä on kahdeksan eri työvaihetta. Jos yhtä ainesosaa menee liikaa, suhteet ovat täysin pielessä.

Suklaamestaria ilahdutti ajatus, että hän sai suunnitella tuotteet täysin ilman rajoitteita.

– Jos tehdään myyntiin, on mietittävä, mitä tekeminen maksaa ja mitä asiakkaalta voi pyytää. Nyt ei ollut rajoitteita esimerkiksi sen suhteen, mikä lopputuotteen hinta on.

Sirénin mukaan suklaita ei kannata kehitellä vain erikoisuuden tavoittelu mielessään, vaan maun pitää ratkaista.

Petris Chocolaten kenties seuraava etappi on kansainvälistyminen. Esimakua siitä he saivat Ranskan Rivieralla keväällä.

– Tapasimme siellä tukkureita, jotka myyvät tuotteita Välimeren yksityisjahdeille. Mielenkiinto oli erittäin suurta, ja olemme menossa syyskuussa sinne uudelleen. Tällä hetkellä suunnittelemme tarkoitusta palvelevia pakkauksia.

Erityisesti yhden suklaan suosio yllätti myös Sirénin. Kuivatulla kantarellilla maustetun suklaan piti olla vain houkutin, ”showstopper”.

– Ne vietiin lopulta käsistä. Kantarelli tekee suklaan kanssa ihan mielettömän makuparin. Olen skeptinen sen suhteen, että suklaita tehtäisiin vain siksi, että haetaan jotain erikoisuutta.

Sirén ei kuitenkaan julista pannaan Fazeria, Marabouta tai muita tavallisten kuluttajien herkkuja.

– Sillä hinnalla, jolla niitä myydään ulos, minä en saisi ostettua mitään raaka-aineita. Mutta niitä on turha lähteä haukkumaan: Ne ovat makeisia, joiden parissa suomalaiset viihtyvät, tuttuja ja turvallisia.

Sirén tekee osuvan ruokavertauksen.

– Molemmille on paikkansa, sekä Saarioisten maksalaatikolle että Kaskiksen illalliselle. Kukaan ei syö molempia jatkuvasti.