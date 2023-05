Näky K-kaupan käytävällä saa hieraisemaan silmiään – maksaisitko tästä 15 euroa?

Tubettajien perustama juomabrändi on saapunut Suomeen.

Prime-juomaa on tarjolla kymmenissä K-kaupoissa.

NUORTEN suosimaa Prime-nesteytysjuomaa saa nyt Suomesta.

Trendijuomalla on yksi erityisominaisuus: se on Suomessa todella kallista, vaikka ulkomailla se ei ole kilpailevia tuotteita merkittävästi hintavampaa. Helsingin Postitalon K-Supermarketissa puolen litran pullo Primea maksaa 14,90 euroa.

Keskon teollisten tuotteiden osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä kertoo, että osa Keskon liikkeistä on itsenäisesti päättänyt hankkia tuotetta.

– Yksittäiset kauppiaat ovat päättäneet ottaa Prime Hydration -tuotteen valikoimiinsa. Tällä hetkellä tuote ei ole Keskon valikoimassa.

Yhteensä Prime Hydration -juomia on Erkkilän mukaan noin seitsemänkymmenen K-kaupan valikoimissa. Korkealle hinnalle ei ole tarkkaa selitystä.

– Yleisesti hinnan muodostuksesta voidaan sanoa, että siihen vaikuttavat muun muassa rahdit, tullimaksut ja verot, eli kaupalle aiheutuneet hankintakulut.

Postitalon K-Supermarketissa on Prime-juomaa runsaasti tarjolla.

Sosiaalisessa mediassa suosiota kerännyt Prime lanseerattiin viime vuonna Yhdysvalloissa. Brändin perustivat kuuluisat tubettajat Logan Paul ja KSI, oikealta nimeltään Olajide Olantunji. Muutama vuosi sitten Paul ja Olatunji keräsivät näkyvyyttä ottamalla yhteen nyrkkeilykehässä, mutta entisistä kilpailijoista on nyt tullut yhteistyökumppaneita.

Paul ja Olatunji ovat sosiaalisen median suurnimiä: molemmilla on YouTubessa noin 24 miljoonaa tilaajaa. He ovat perustaneet myös yhteisen @drinkprime-tilin, jolla on Tiktokissa kolme miljoonaa seuraajaa. Kuluttajatkin ovat lisänneet juomien näkyvyyttä lataamalla testaus- ja ostovideoita erityisesti Tiktokiin.

BBC:n haastatteleman asiantuntijan Linia Patelin mukaan paljon treenaaville nesteytysjuomasta voi olla hyötyä, mutta keskivertokuluttajalla elektrolyyttipommille ei ole tarvetta.

– En usko tämän olevan muita juomia parempi, Patel totesi.

Prime on noussut ilmiöksi sosiaalisessa mediassa.

Primen nettisivuilla kehutaan, että juoma on onnistunut ohittamaan ”joitakin maailman suurimmista juomayhtiöistä”.

Erkkilä näkee ilmiössä yhteyksiä muiden juomabrändien menestykseen.

– Tällaisista tuotteista tulee monesti asiakkaiden suosikkeja ja toivetuotteita. Esimerkkinä voisi toimia Monster-energiajuomabrändin ja formulatähti Lewis Hamiltonin tekemä yhteistyöjuoma, Erkkilä sanoo.

Koska kauppiaat ovat hankkineet tuotetta itsenäisesti, Erkkilä ei kommentoi Primen menekkiä. Suomalaisilla on kuitenkin tapana innostua juomauutuuksista.

– Kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita juomakategorian uutuuksista, jotka nousevat tuoteryhmiensä myydyimpien tuotteiden joukkoon.