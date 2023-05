Meksikolainen Josué meni suomalaiseen ruokakauppaan ja hämmästyi – ”Se on ihan hullua”

Suomalaisten tapa pakata jäätelönsä on meksikolaiselle hämmennyksen aihe.

Ensimmäinen kauppareissu ulkomailla on usein mielenkiintoinen kokemus. Kauppa kun on usein täysin erilainen kuin millaiseen on omassa kotimaassaan tottunut.

– Näin on, meksikolainen Josué Magaña, 25, myöntää.

Magaña tuli Suomeen vaihto-opiskelemaan puoleksi vuodeksi vuonna 2019. Syksyllä 2021 hän muutti vakituisesti Suomeen ja on sen jälkeen julkaissut sosiaalisessa mediassa videoita suomalaisesta ruoasta ja kulttuurista ulkomaalaisen silmin.

Ensimmäiset kauppareissut Helsingin Kampissa herättivät kysymyksiä ja hämmennystä. Osaan kysymyksistä Magaña ei vieläkään ole saanut vastausta.

Mies on kertonut suomalaisen ruokakaupan erikoisuuksista sosiaalisessa mediassa, ja kommenttien perusteella moni muukin maahanmuuttaja on ihmetellyt samoja asioita.

Nämä seitsemän asiaa kummastuttivat häntä eniten:

1. Irtokarkit

– Ei meillä Meksikossa ole mahdollisuutta valita karkkeja ja punnita niitä itse. Karkit ovat pusseissa tai rasioissa. Ja okei, onhan se salmiakki aika kummallista edelleen, Magaña sanoo ja jatkaa.

– Ylipäätään irtokarkkihyllyt kertovat mielestäni luottamuksesta ihmisiin ja asiakkaisiin. Luotetaan siihen, ettei kukaan varasta.

Josué Magañan mukaan nämä kertovat luottamuksesta.

2. Pelikoneet

Pelikoneilla Magaña tarkoittaa Veikkauksen rahapelikoneita, joita on Keskon ja S-ryhmän ruokakaupoissa. Lidl poisti pelikoneet liikkeistään kesällä 2021.

– En tiedä, miksi niitä on. En ole nähnyt monien käyttävän niitä.

3. Tarjouslaatikot ja extra-alet

Magaña kertoo hämmästelleensä vain ja ainoastaan positiivisessa mielessä eri kauppojen tarjouslaatikoita, jotka sisältävät pilkkahintaan myytäviä vihanneksia.

– Ja ne iltojen extra-alennukset, Magaña sanoo ja viittaa joissakin kaupoissa käytössä oleviin ilta-alennuksiin, jotka tuplaantuvat kello 20 tai 21 alkaen.

– On Meksikossakin toki alennuksia, mutta eivät ne ole sidottuja kellonaikoihin.

4. Pakettijäätelöt

Josué Magañan silmin suomalaisten ruokakauppojen kenties oudon asia ovat pakettijäätelöt – ne suorakulmaiset kartonkiin pakatut litran pakkaukset. Meksikossa pakettijäätelöt on pakattu aina kannellisiin rasioihin.

– Miten niistä kartonkipakkauksista oikein syödään? Leikataanko niitä siitä veitsellä? Magaña kysyy.

Pakettijäätelöt ovat saaneet Josué Magañan mietteliääksi.

Samaan hengenvetoon hän nostaa esille perinteisten maitopurkkien muotoiset jogurttipurkit. Nekin ovat hänestä kummallista muotoilua.

– Kun eihän niistä tule kaikki ulos. Siinähän menee osa hukkaan. Tuollaiset purkit on kyllä parempi vaihtoehto kuin muoviin paketoiminen. Niitä varmaan mahtuu kuorma-autoonkin enemmän kuin muovipurkkeja.

5. Maitotuotteiden määrä

Kieltämättä monissa isommissa ruokakaupoissa maitotuotehyllyn koko on hulvaton.

– Se on ihan hullua. En aina tiedä, mitä sieltä ostan, Magaña sanoo.

Joskus hänelle on oikeastikin käynyt niin, ettei hän ole tiennyt, mitä ostaa.

– Kerran luulin ostaneeni maitoa, mutta se olikin piimää, ja kerran jogurtti oli viiliä. En ollut ikinä ennen syönyt viiliä ja mietin, että mitä tämä oikein on.

Etenkin suuremmissa ruokakaupoissa maitohyllyjen koko on mykistävä.

6. Alkoholi

Monien ulkomaalaisten klassikkovastaus:

– Yllätti, kun kaupassa myydään vain mietoja alkoholijuomia, Magaña kertoo.

7. Itsepalvelukassat

Magaña ei ollut törmännyt itsepalvelukassoihin missään ennen Suomea.

– Nyt niitä on tulollaan kai Meksikoonkin. Niitä tulee käytettyä paljon, Magaña sanoo ja lisää, että on Suomessa asuessaan oppinut kiusaantumaan tietynlaisista kokemuksista.

– Kuten siitä, jos itsepalvelukassalla sattuu jotain, ja siihen tulee teksti, että odota myyjää. Se on inhottavaa.