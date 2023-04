Main ContentPlaceholder

Ruokala

Tämä rouskuva ikiherkku syntyy todella helposti – tarvitset vain tyhjän kartonkitölkin

Tällä videon esittelemällä konstilla itujen kasvattaminen kotona on järjettömän helppoa. Itujen kasvattaminen on myös kukkarolle suotuisaa puuhaa, sillä niiden hinta on roimasti alhaisempi kuin kaupan valmiiden itujen. Muita idättämiseen sopivia siemeniä ovat muun muassa linssit, alfalfa, mungopavut ja herne.

