12 pakastepizzaa testissä – yksi oli ylitse muiden

Miltä maistuu paras pakastepizza? IS:n testiryhmä maisteli 12 pizzaa kauppojen pakastealtaista. Suurin osa on tuontitavaraa, mutta tällä kertaa kotimaisuus oli valttia.

Viisihenkinen, pääosin alle 30-vuotiaista pakastepizzan suurkuluttajista koostuva raati sai maisteltavakseen yhteensä 12 kauppojen pakastealtaista noudettua pizzaa.

Pizzat paistettiin ohjeiden mukaan ja tarjoiltiin niin, etteivät maistajat nähneet pizzalaatikoita.

Mielipiteitä oli yhtä paljon kuin oli maistajia, eikä mikään pizza istunut yksimielisesti kaikkien makuun.

Yksi kuitenkin oli piirun verran ylitse muiden. Se sai yhdeltä raatilaiselta jopa täydet pisteet ja nousi voittajaksi.

Tämän testin voittaja on ehta kotimainen, juureen leivottu ja kiviuunissa paistettu Americana Superior, jonka täytteenä on kinkkua, Valio Auraa ja ananasta. Joutsenmerkki-pizzan on valmistanut Pudasjärvellä toimiva Apetit, maailman luultavasti pohjoisimmassa pizzatehtaassaan.

Testaajat eivät tienneet etukäteen, minkä valmistajien pizzoja testissä on mukana.

Americana sai kehuja juuri sinihomejuustostaan, joka tunnistettiin helposti Auraksi. Homejuusto oli muutenkin se täyte, joka sai tämän raadin nostamaan pizzojen pisteitä.

– Aura maistuu paljon, joten sen ystäville tätä kyllä voi suositella. Oikein hyvä pizza suomalaiseen makuun, kehui raadin toinen naisjäsen Americanaa.

Myös voittajapizzan rapeaa pohjaa ja runsaita täytteitä hehkutettiin.

Kritiikiltäkään se ei silti välttynyt: kotimaista Americanaa moitittiin mauttomaksi, tylsäksi ja liian miedoksi.

Pudasjärveläispizza jätti niukalla piste-erolla jälkeensä itseään tulisemmat Grandiosa Extran ja Dr. Oetker Casa di Maman.

Ruotsalainen tuontipizza Grandiosa Extra on täytetty kebablihalla, punasipulilla ja pepperoni-chilillä. Saksalaisen Casa di Maman täytteenä on pepperoni-chiliä ja pepperoni-salamia.

Yli kolmeen pisteeseen kipusi myös toinen Dr.Oetker: Pizza Rustica, muhkea pannupizza, joka sekin oli täytetty kebablihalla, punasipulilla ja chilipippurilla. Yksi Rusticaa ylistänyt raatilainen arvioi sen toimivan krapulapizzana ja antoi täydet 5 pistettä.

Pakastepizzoissa riittää valinnanvaraa.

Testissä oli mukana toinenkin kotimainen, niin ikään Apetitin valmistama Pepperoni twin. 12 pizzasta 10 on tuontiruokaa.

Jumbosijaan joutui tyytymään Lidlistä noudettu, makutestin edullisin pizza ja ainoa kasvispizza, vegaaninen Vemondo Vegan Pizza Verduralle, jossa ei ole säästelty pinaattia. Vihreä pizza näytti paistamisen jälkeen edelleen houkuttelevalta, sillä kasvikset pitivät värinsä ja muotonsa. Maku kuitenkin oli suuri pettymys.

– Tämä on näyttävä, mutta todella vetinen eikä maistu oikein miltään, kuului arvio.

Kilohinnaltaan toiseksi edullisin oli Xtra-salamipizza, joka sai toiseksi kehnoimmat pisteet. Lidlin Trattoria Alfredo -tonnikalapizzaa ei myöskään ole pilattu kilohinnalla eikä pisteitäkään herunut.

Makutestin kallein kilohinta oli Grandiosa BBQ -kanapizzalla, jonka osa raatilaisista olisi nostanut kolmen parhaan joukkoon.

Kun raadin jäsenille testin päätteeksi vilautettiin pizzapakkauksia, moni olisi valinnut laatikon perusteella voittajaksi Rainbow Grande Specialen. Myös voittajapizzan musta laatikko mainittiin houkuttelevaksi.