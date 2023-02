Main ContentPlaceholder

Ruokala

”Parasta, mitä olen maistanut” – näin syntyy aito ja alkuperäinen Runebergin torttu

”Tämä on paras Runebergin torttu, mitä olen maistanut”, toteaa J.L. Runebergin kodin museohoitaja Laura Svärd. Hän lisää, että tätä historiallista herkkua ei saa mistään, vaan jos sen makuun haluaa päästä, se on leivottava itse – aivan kuten Fredrikakin teki. Runebergin torttu on mukaelma Fredrikan miehen lempileivoksesta, jota sai aikoinaan porvoolaisesta leipomosta. Fredrika kirjasi sen reseptikirjaan nimellä Runeberg’s bakelse, eli Runebergin leivos. Tortuksi herkkua on kutsuttu 1860-luvulta saakka. Videolla oleva ohje on vanhin tunnettu resepti Runebergin tortusta. Ja se on alkoholiton! Reseptin lopussa Svärd kertoo, miksi torttuun tavataan kuitenkin laittaa tujaus punssia.”

