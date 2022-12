Main ContentPlaceholder

Ruokala

Joulutorttu­testin yllätys­voittaja herätti epäilyjä: "Kenen idea tämä oli? Vankilaan!"

Joulun perinteinen tähtitorttu on vakio tarjottava monessa suomalaisessa joulupöydässä. Yleisempänä täytteenä on käytetty luumuhilloa, mutta nykytrendinä on kokeilla täytteenä erilaisia vaihtoehtoja. ISTV:n raati maisteli neljää täytettä. Katso videolta miten raadille maistui luumutäytteen lisäksi omena-lakka, Vihreä kuula ja lihapulla/kasvispulla -täytteet. Juttu on alunperin julkaistu 1.12.2021.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki