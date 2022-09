Main ContentPlaceholder

Ruokala

Uskoisitko, että tämä pihvi on peräisin printteristä? Tältä maistui 3D­-­printattu liha helsinkiläis­ravintolassa

Helsinkiläisessä Emo-ravintolassa voi tilata lautaselleen hieman erikoisemman pihvin; täysin kasvipohjaisen flank-steakin, jonka on puskenut maailmaan 3D-tulostin. Tuote on Redefine Meatin tuottaman ja kotimaisen MeEat Foodin maahantuoman New Meat -pihvin.

