Ruokala

Näin 3 euron herkullisesta makutahnasta saa 3 eri ruokaa – sienilevite on helppo tehdä

Sienisato on parhaimmillaan, joten on aika kaivaa sienireseptien parhaimmisto esiin. Joukkoon kannattaa lukea myös sienilevite, sillä tästä umamipommista riittää iloa moneen eri ruokaan. Monikäyttöisyyden lisäksi levitteen makua pystyy muokkaamaan eri sienillä, mausteilla ja pähkinöillä. Levite on myös hyvä sieniruoka sienien limaisaa rakennetta karsastaville, sillä tasaiseksi ajetussa tahnassa sienet edustavat vain runsaalla maullaan. Niin, ja muistimmeko mainita, että tämä levite sopii myös vegaaneille?

